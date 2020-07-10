Alman İstihbaratı: "Selefi Gruplara Katılımda Rekor Artış"
Federal Anayasayı Koruma Örgütü'nün raporunu açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısının azaldığını, ancak radikal İslamcı Selefi gruplara katılanların sayısındaki artışın sürdüğünü belirtti.
10.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:05
Federal Anayasayı Koruma Örgütü'nün raporunu açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, güvenlik birimlerinin "tehlikeli" olarak sınıflandırdığı radikal İslamcıların sayısının azaldığını, ancak radikal İslamcı Selefi gruplara katılanların sayısındaki artışın sürdüğünü belirtti
Kaynak: DailyMotion.com