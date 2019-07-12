Alman istihbaratı aşırı sağcı 'Kimlikçiler Hareketi'ni takibe aldığını duyurdu

Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Avrupa'da hızla büyüyen aşırı sağcı 'Kimlikçiler Hareketi'nin teşkil ettiği tehlikeden dolayı takip edileceğini açıkladı. Almanya böylelikle Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunan söz konusu aşırı sağ grubu izlemeye alan ilk ülke oldu.

BfV Başkanı Thomas Haldenwang, grubun ideolojik olarak insanlar arasındaki eşitliğe ve insan onuruna zarar verecek fikirleri savunduğu için demokrasi ilklerine zıt düştüklerini belirtti. Haldenwang, sadece şiddet eğilimli aşırıların değil, aynı zamanda sözlü risk yaratanların da dikkate alınması gerektiğini ifade etti Euronews.com'da Görüntüle