Alman iş dünyasının morali aşılama ile düzeldi
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Alman iş dünyasının morali aşılama ile düzeldi

Alman iş dünyasının morali aşılama ile düzeldi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde aşılamanın hızlı ilerlemesiyle, geçen ay 96,6 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi mayısta 99,2 puana yükseldi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde aşılamanın hızlı ilerlemesiyle, geçen ay 96,6 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi mayısta 99,2 puana yükseldi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda 96,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, Kovid-19'a karşı aşılamada hızlı ilerlemenin etkisiyle bu ay 99,2 puana yükseldi. Böylece endeks, Mayıs 2019'dan beri en yüksek değerine ulaştı. Piyasa beklentisi endeksin 98,2 puana yükselmesi yönündeydi

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 99,2'den 102,9 puana, Mevcut Durum Endeksi de 94,2'den 95,7 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki ekonomide toparlanmaya karşı duyarlılığın mayısta önemli ölçüde iyileştiğini belirterek "Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 96,6 puandan mayısta 99,2 puana çıktı. Bu, Mayıs 2019'dan beri en yüksek değer. Şirketler mevcut durumdan daha memnundu. Gelecek 6 aya yönelik daha da iyimserler. Alman ekonomisinde toparlanma hızlanıyor." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçüldüğünü açıkladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor. Alman hükümeti ise GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor.

Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizi nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülen Alman ekonomisi, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 24 Mayıs itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 40,4'üne ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Nüfusun yüzde 14,3'üne (11 milyon 896 bin 572 kişiye) ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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