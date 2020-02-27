Alman iş dünyasından koronavirüs uyarısı
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Alman Sanayi Federasyonu (BDI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.
27.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:53
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Alman Sanayi Federasyonu (BDI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.
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Kaynak: Dunya.com