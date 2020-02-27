Alman iş dünyasından koronavirüs uyarısı

27.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:48

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ile Alman Sanayi Federasyonu (BDI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından "önemli ölçüde" etkileneceğini, koronavirüsün yayılmasının bu yıl Alman ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacağını vurguladı.

Alman şirketlerinin, küresel güçlü bir ağa sahip olmasına rağmen koronavirüsün küresel ticarete etkisinden olumsuz etkilendiğini ifade eden Treier, "Çin'deki Çinli ve Alman şirketlerinde üretim kaybı, Çin ile komşu Asya ülkeleri arasındaki büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler, turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı, Almanya ve Avrupa ekonomilerini etkileyebilecek senaryolardır." dedi.

Treier, birçok şirketin yatırım planlarını askıya aldığına ve iş seyahatlerini iptal ettiğine işaret ederek, Almanya'da ekonomik büyüme zayıflamış olduğu için bu olumsuzlukların hepsinin yanlış zamanda ortaya çıktığını kaydetti.

- "Alman ekonomisi için bir stres testi"

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da söz konusu salgına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının Alman ekonomisi için bir "stres testi" olduğunu belirtti.

Virüsün etkilerinin küresel ekonomi ve ihracata dayalı Alman sanayisinde açıkça görüldüğünü ifade eden Lang, Çin'de faaliyet gösteren 5 binden fazla Alman şirketinin, salgından dolayı şu anda tedarik, üretim ve satışlarla ciddi şekilde kısıtlamalarla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Lang, Çin'in Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, "Çin, Alman dış ticaretinin yaklaşık yüzde 8,5'ini oluşturuyor. Virüsün etkileri konusunda büyük belirsizlik var. Ekonomi, gözle görülür olumsuz etkiler nedeniyle tehdit altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayicilerin, Alman hükümetinden koordineli bir ekonomi politikası yaklaşımı talep ettiğini aktaran Lang, "Sağlığın korunmasına ek olarak, siyaset bir an önce ekonomik kriz yönetimine de odaklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA