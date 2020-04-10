Alman iş dünyasından "ekonomide normale dönme" çağrısı
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Korona krizinin ekonomik etkileri çok büyük ancak bu etkilerin boyutu henüz öngörülemez. Kesin olan bir şey var o da birçok şirketin hayatta kalmaya çalışmasıdır" dedi.
10.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:42
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Korona krizinin ekonomik etkileri çok büyük ancak bu etkilerin boyutu henüz öngörülemez. Kesin olan bir şey var o da birçok şirketin hayatta kalmaya çalışmasıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com