Alman iş dünyasından "ekonomide normale dönme" çağrısı Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Korona krizinin ekonomik etkileri çok büyük ancak bu etkilerin boyutu henüz öngörülemez. Kesin olan bir şey var o da birçok şirketin hayatta kalmaya çalışmasıdır" dedi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Schweitzer, "Korona krizinin ekonomik etkileri çok büyük ancak bu etkilerin boyutu henüz öngörülemez. Kesin olan bir şey var o da birçok şirketin hayatta kalmaya çalışmasıdır" dedi. Kaynak: Dunya.com