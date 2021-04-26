Alman iş dünyası, gelecek 6 ay için çok iyimser değil
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Alman iş dünyası, gelecek 6 ay için çok iyimser değil

Alman iş dünyası, gelecek 6 ay için çok iyimser değil
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da geçen ay 96,6 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 96,8 puana yükselse de beklentilerin altında kaldı.

Almanya'da geçen ay 96,6 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda 96,8 puana yükselse de beklentilerin altında kaldı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta 96,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, 96,8'e yükselse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. dalga ve tedarik zincirlerinde darboğazın etkisiyle tahminlerin altında kaldı. İş Dünyası Endeksi'ne ilişkin beklentiler 97,8 seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 100,3'den 99,5 puana inerken, Mevcut Durum Endeksi de 93,1'den 94,1 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın nisanda biraz iyileştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketler, mevcut iş durumlarını bir kez daha olumlu değerlendirdi. Ancak gelecek 6 ay için artık pek de iyimser değillerdi. Hem Kovid-19'da 3. dalga hem de üretimdeki darboğazlar, Almanya'nın ekonomik toparlanmasını engelliyor."

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde daralmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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