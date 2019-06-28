Alman iç istihbarat raporu: En fazla casusluk faaliyetlerinde bulunan ülkelerden biri Türkiye
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Türkiye’nin bu ülkede casusluk faaliyetlerinde bulunan başlıca dört ülkeden biri olduğunu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye dışındaki öncelikli hedefinin Almanya olduğunu bildirdi
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Türkiye'nin bu ülkede casusluk faaliyetlerinde bulunan başlıca dört ülkeden biri olduğunu bildirdi. Teşkilat, 2018 yılı raporunda Türkiye'nin casusluk faaliyetlerinde ana rolü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) oynadığını kaydetti.
Orjinali 387 sayfa olan raporun 50 sayfalık İngilizce özeti yayımlandı. Raporun casusluk ve istihbarat faaliyetleri ile ilgili bölümünde "Türkiye Cumhuriyeti İstihbarat Servisi" başlığı altında MİT'in Almanya'daki faaliyetlerine geniş yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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