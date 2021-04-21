Alman hükümetinin Kovid-19 salgında izlediği politikanın protesto edildiği gösteriye polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politika protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politika protesto edildi.

Federal Meclis'te görüşülen ve salgınla mücadelede Kovid-19 önlemlerinin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı protesto etmek için binlerce kişi 17 Haziran Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler "Barış, özgürlük, demokrasi" şeklinde sloganlar atarak hükümetin salgınla mücadelede aldığı tedbirlerin eleştirildiği dövizler taşıdı.

Uyarılara rağmen protestocuların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis gösteriyi sonlandırdı.

Göstericilere karşı biber gazı kullanan polis ayrılmak istemeyen ve oturma eyleminde bulunan göstericileri alandan taşıyarak çıkardı. Polis, direnen veya Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 150'nin üzerinde kişiyi göz altına aldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında polise şişe atıldı.

Gösteride ara ara polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Tiegarten Parkında bazı göstericilerin polise saldırdığı aktarıldı.

Gösteri alanının yakınında TOMA'lar hazır bekletilirken havada güvenlik helikopteri görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binasının çevresi trafiğe kapatıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Protestocular Enfeksiyon Koruma Yasasının sertleştirilmesinin öngörüldüğü tasarının kabul edilmesi durumunda demokrasinin askıya alınacağını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay