Alman hükümetinden Hanau kurbanlarının ailelerine maddi yardım Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı saldırgan tarafından öldürülen 4'ü Türk 9 kişinin ailelerine toplamda 1 milyon euronun üzerinde maddi yardım yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı saldırgan tarafından öldürülen 4'ü Türk 9 kişinin ailelerine toplamda 1 milyon euronun üzerinde maddi yardım yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde 19 Şubat'ta ırkçı Tobias Rathjen tarafından öldürülen 4'ü Türk 9 kişinin ailelerine maddi yardım yapılacak. Almanya Federal Adalet Bakanlığı fonundan yapılacak yardım kapsamında kurban yakınlarının eşleri, çocukları ve ebeveynlerine 30 bin euro, kardeşlerine ise 15 bin euro ödeneceği açıklandı. Kurbanların ailelerine yapılacak yardımların toplamda 1 milyon euroyu geçeceği belirtildi.

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA