Alman hükümetinde görüş birliği yok

23.10.2019 19:39

Alman hükümeti, Savunma Bakanı'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi güvenli bölge oluşturulması önerisi konusunda sessizliğini bozdu. Hükümetten "henüz ortak bir tutum yok" mesajı geldi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeydoğusunu uluslararası denetim altında alacak bir güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman siyasetinde tartışmalara neden olmuştu. İki günlük sessizliğin ardından federal hükümet de tartışmalara dahil oldu.



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Kramp-Karrenbauer'in önerisine ilişkin hükümet içinde henüz görüş birliği olmadığını ifade etti. Seibert, "Federal hükümette Savunma Bakanı'nın önerisine ilişkin görüşlerin şekillendirilme süreci hala sürmektedir" diye konuştu.



Sözcü diğer yandan, Başbakan Angela Merkel'in öneriyi desteklediği mesajını verdi. Seibert, "Başbakan, Almanya ve Avrupa'nın kapımızın hemen önünde gerçekleşen ve çıkar ve güvenliğimiz üzerinde yoğun etkileri olan bir çatışmaya daha güçlü ve daha aktif biçimde katılmasını doğru bulmaktadır" diye konuştu. Steffen Seibert ayrıca, "Tabii hükümet sanatı her zaman hükümet içerisinde uzlaşmaya ve hükümet ortaklarının rızasına dayalıdır" ifadelerini de kullandı.



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere seyirci konumundan çıkması gerektiğini belirterek oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarlı hale getirilebileceği, mültecilerin gönüllü dönüşünün sağlanabileceği ve IŞİD'le mücadelenin yeniden başlatılabileceği tezini savunmuştu.



Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara "seyirci kaldığını" ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söylemişti. Bakan, bu çerçevede "NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa girişiminin mantıklı" olacağını ifade etmişti.



AFP/ BÜ,ET



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