Alman hükümeti, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek
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Alman hükümeti, "yeşil üretimde" çelik sektörünü destekleyecek

Alman hükümeti, 'yeşil üretimde' çelik sektörünü destekleyecek
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman çelik sanayisinin "yeşil" olarak yeniden yapılanmasında destekleyeceklerini söyledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman çelik sanayisinin "yeşil" olarak yeniden yapılanmasında destekleyeceklerini söyledi.

Altmaier, çelik sektörü temsilcileriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, yeşil üretimde (çevreye duyarlı üretim) Alman çelik sektörüne 2022'den 2024'e kadar ek 5 milyar avronun seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik sektörünün dönüşümünün hızlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Altmaier, şirketlerin yatırım yaparken planlamaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Çelik sanayisinin Almanya için kilit bir sanayi kolu olduğunu anlatan Altmaier, "Değer zincirinde temel bir endüstri olarak Alman ekonomisi için oldukça önemlidir. Aynı zamanda endüstride sera gazı salınımda en büyük paya sahip. Sektörün iklimin korunması açısından özel bir sorumluluğu var." dedi.

Alman çelik endüstrisinin sera gazı emisyonu 2018'de 58,6 milyon ton CO2 eş değeri olarak hesaplandı.

Kimya gibi çelik üretimi de Almanya'nın temel yetkinlikleri arasında bulunuyor.

Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Almanya çelik sektörü "yeşil üretime" geçmeye çalışması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin'in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.

Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu bir dönemde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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