Alman hükümeti nükleerden çıkış kararı için enerji şirketlerine 2,4 milyar avro tazminat ödeyecek

Almanya'da hükümet, nükleerden çıkış kararı nedeniyle 4 enerji şirketiyle yaşanan hukuki anlaşmazlığın 2,4 milyar avro ödenerek çözüleceğini duyurdu.

Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 2011'de Fukuşima Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan kazadan sonra ülkenin nükleer enerji santrallerini kapatma kararı nedeniyle zarar gören Vatenfall, RWE, EnBw ve E.ON'a 10 yıl için 2,4 milyar avro ödeme yapılacağı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, şirketlere elektrik üretimleri ve yatırımlarına göre söz konusu tazminat ödemesi yapılacak. Vattenfall'a 1,425 milyar avro, RWE'ye 880 milyon avro, EnBW'e 80 milyon avro ve E.ON'e 42,5 milyon avro ödenecek.

Buna karşılık, şirketler Alman hükümetine karşı açtıkları davaları geri çekecek. Bunun yanında, söz konusu tazminatın Avrupa Komisyonu ve şirketlerin yönetim kurulları tarafından onaylanması gerekiyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Güç Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Bu olay sonrasında Almanya, 2022'nin sonuna kadar ülkedeki 17 nükleer güç santralini kademeli olarak kapatma kararı almıştı.

2016'da Almanya Anayasa Mahkemesi kapatma kararını şirketlere tazminat verilmesi şartıyla uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş