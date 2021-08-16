Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını hisse satarak yüzde 15'e kadar azaltacak
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Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını hisse satarak yüzde 15'e kadar azaltacak

Alman hükümeti, Lufthansa'daki payını hisse satarak yüzde 15'e kadar azaltacak
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da hükümetin, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığı bildirildi.

Almanya'da hükümetin, Alman hava yolu firması Lufthansa'da sahip olduğu yüzde 20 hissesinin yüzde 5'e varan kısmını gelecek birkaç hafta içinde satmayı planladığı bildirildi.

Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'ndan (WSF) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa'ya bir kurtarma paketi hazırlayarak hisse alan WSF'nin bu hisselerin en fazla yüzde 5'ini satacağı belirtildi.

WSF, yeni tip koranavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik krizde önemli Alman şirketlerine yardımcı olmak için kurulmuştu. Fon, Mayıs 2020'de Lufthansa'nın her biri 2,56 avro nominal değerde yüzde 20'lik hissesini (veya 300 milyon avro karşılığında) devralmıştı. Söz konusu hisselerin Alman borsasındaki güncel değeri 1 milyar avroyu aşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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