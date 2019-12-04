Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin...
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Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin...

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42
Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin...

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak 'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Kaynak: AA
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