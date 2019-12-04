04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Kaynak: AA