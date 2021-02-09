Alman hükümeti: Almanya'daki aşırı sağcılar, diğer ülkelerde aynı düşüncede olanlarla yakın temasta
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Alman hükümeti: Almanya'daki aşırı sağcılar, diğer ülkelerde aynı düşüncede olanlarla yakın temasta

09.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:54
Alman hükümeti: Almanya'daki aşırı sağcılar, diğer ülkelerde aynı düşüncede olanlarla yakın temasta

Alman hükümeti, Almanya'daki ve yabancı ülkelerdeki aşırı sağcıların iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Alman hükümeti, Almanya'daki ve yabancı ülkelerdeki aşırı sağcıların iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Alman hükümetinin, Sol Partinin verdiği soru önergesine cevabında, sayısal anlamda yüksek potansiyele sahip olmaları ve yoğun faaliyetleri sebebiyle Almanya'daki aşırı sağcı çevrenin yabancı ülkelerdeki aşırı sağcılar üzerinde belirli etkiye sahip olduğu vurgulandı.

"Almanya'daki aşırı sağcılar diğer ülkelerde aynı düşüncede olanlarla yakın temas içinde" ifadesi kullanılan cevapta, bu bağlamda karşılıklı ziyaretlerin yapılığı aktarıldı.

Cevapta, Alman aşırı sağcıların ülke dışında silah eğitimlerine katıldıkları bilgisi paylaşılarak, buna örnek olarak Çekya'da yasal bir şekilde işletilen poligonlarda yapılan atış talimleri gösterildi.

Müzik alanında özelikle uluslararası aşırı sağcı "Blood and Honour", "White Youth" ve "Hammerskins" örgütlerinin düzenledikleri etkinliklerin aşırı sağcılar tarafından uluslararası bir ağ kurmak ve temasta bulunmak için kullandığına dikkat çekilen cevapta, ayrıca burada satılan biletlerin ve ürünlerin aşırı sağcı yapıların finansmanına gittiği kaydedildi.

Hükümetin cevabında, Alman aşırı sağcıların Ukrayna'da düzenlenen etkinliklere katılmak için bu ülkeye seyahat ettikleri de belirtildi.

Aşırı sağcıların yıllık "anma etkinliklerinde" de bir araya geldiklerine işaret edilen cevapta, buna Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Onur günü", Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki "Lukov anma etkinliği" ve Almanya'nın Dresden kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin kenti bombalanması sebebiyle düzenlenen yürüyüş örnek gösterildi.

Cevapta ayrıca, aşırı sağcı genç erkeklerin özellikle dövüş sporlarına çok rağbet gösterdiği vurgulanarak, aşırı sağcıların bu etkinlikleri de ağ kurmak, temasta bulunmak ve yeni eleman kazandırmak için kullandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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