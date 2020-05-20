Alman Hükümet Sözcüsünden "aşırı sağcılık en büyük güvenlik tehdidi" açıklaması Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede aşırı sağcılığın kamu güvenliği için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede aşırı sağcılığın kamu güvenliği için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bakanlar kurulunun, geçen ay aşırı sağ ve ırkçılıkla etkin mücadele etmek için bir koordinasyon kurulunun kurulmasına karar verdiğini anımsatarak, bu yeni kurulun, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Koordinasyon kurulunun oluşturulmasının, Alman hükümetinin aşırı sağ mücadelesine verdiği önemi gösterdiğini ifade eden Seibert, "Aşırı sağcılık, Almanya'da şu an kamu güvenliğimizin en büyük tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulda, ülkedeki göçmenlerin ve Yahudilerin günlük hayatta karşılaştıkları hakaretlerin, şiddetin ve ayrımcılığın da ele alınacağı bilgisini paylaşan Seibert, "Bunlar kabul edilemez şeylerdir." şeklinde konuştu.

Seibert, kurulun hedefinin, aşırı sağla ve ırkçılıkla mücadelede alınan önlemleri takip etmek ve yeni önlemler geliştirmek olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht de yaptığı yazılı açıklamada, bu yeni kurulun, toplumdaki çeşitliliğin savunulduğunun ve nefrete karşı çıkıldığının göstergesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde aşırı sağcıların ve ırkçıların her gün başka insanlara saldırmaları tahammül edilemez bir durumdur. Aşırı sağcı kışkırtıcılar, koronavirüs krizini de nefret ve komplo teorilerini yaymak için kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Lambrecht, kurulda ırkçı şiddetin mağdurlarının korunması için önerilerde bulunduğunu ifade ederek, devletin daha güçlü bir şekilde, ırkçılıktan etkilenenlerin yanında olması gerektiğini, gelecek aylarda bu konuda çalışmaların süreceğini kaydetti.

Koordinasyon kurulu, Hanau kentinde şubat ayında düzenlenen ırkçı terör saldırının ardından yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmuştu.

Kurulda Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Aile Bakanı Franziska Giffey, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile devlet bakanları Monika Grütters ve Annette Widmann-Mauz yer alıyor.

Kaynak: AA