Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: "Doğu Akdeniz'de istikrara ihtiyacımız var"
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Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: "Doğu Akdeniz'de istikrara ihtiyacımız var"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'de istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert:
24.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:49

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'de istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesinin

önemli olduğunu söyledi.

"Doğu Akdeniz, gerilime değil istikrara ihtiyaç duyduğumuz bir bölgedir." diyen Seibert, bundan dolayı Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan görüşmelerin olması ve ihtilaflı konuların burada ele alınması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Atina ve Ankara'yı ziyaret ederek görüşmeler yapacağını aktardı.

Burger, görüşmelerde özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimin ele alınacağını belirterek bu konuda çözüm bulunması için iki ülke arasında doğrudan diyaloğun gerçekleşmesi ve gerilimin düşürülmesi için iki tarafın da adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ihtilafa çözüm bulunması için üçüncü bir kurumun dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin bir soruya da Burger, "Taraflar bunu isterlerse buna karşı çıkılmaz. Önemli olan iki taraf arasında doğrudan diyalog olması." cevabını verdi.

Burger, Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan etmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine de Türkiye'nin bu açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek "Türk gemisinin sismik araştırmalarının uzatılması bizim açımızdan mevcut durumda yanlış yöne atılmış bir adımdır. Şimdi gerilimin azaltılması sinyallerine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Burger, Berlin'de bu hafta Türk, Yunan ve Alman taraflarının katılacağı ortak bir toplantının planlanıp planlanmadığına ilişkin de Berlin'de bu hafta üst düzey siyasi toplantıların yapılacağını, bu görüşmeler çerçevesinde başka görüşmelerin yapılma imkanının bulunup bulunmayacağı konusunda önceden bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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