Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: "Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel'in dün, ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.

Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.

Seibert, ağır Kovid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kaldığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti.

Salgındaki dördüncü dalganın kırılması ve virüsün hızla yayılmasının frenlenmesi için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, yaklaşık 4 bin Kovid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner, eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.

Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.

Eyalet bakanlığından yapılan açıklamada da sadece Kovid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan yoğun bakımda bulunanların da eyalet dışındaki hastanelere sevk edilebileceği, bunların taşınmasının ne şekilde olacağının mesafeye göre değerlendirileceği, muhtemelen helikopterlerin kullanılacağı kaydedildi.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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