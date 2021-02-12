Alman hükümet ortakları Tedarik Zinciri Yasası'nda anlaştı

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat (SPD) Parti, uluslararası şirketleri insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumluluk altına alan Tedarik Zinciri Yasası konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre, uluslararası şirketler, yurt dışındaki üretim ve nakliye süreçleri de dahil tedarikçilerindeki koşullar ve varsa iklime verilen zarardan da sorumlu tutulabilecek.

2023 yılından itibaren en az 3 bin çalışanı olan şirketler tedarik zincirlerinde insan hakları, çocuk işçiliği, iklim ve doğal kaynaklar konusunda sorumlu olacak. Bu yasa, 2024 yılından itibaren çalışan sayısı en az 1.000 olan şirketlere de uygulanacak. Yaklaşık 2 bin 900 şirketin bu yasadan etkilenmesi bekleniyor.

Tedarik Zinciri Yasası'nın Eylül 2020'de yapılacak federal seçimlerden önce Federal Meclisten geçmesi ve 2023'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülkede hükümet ortakları, 2018'de imzaladıkları koalisyon sözleşmesinde tedarik zinciri konusunda bir yasal düzenleme yapma konusunda mutabık kalmışlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş