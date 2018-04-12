Alman Heyetten Türk İş Adamlarına Yatırım Daveti

Son 6 ay içinde ikinci kez İzmir'e gelen Alman heyeti, bölgedeki iş adamlarını ülkelerine yatırıma davet etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph'un başkanlık ettiği heyet, 2017 Ekim ayında yaptıkları ziyaretin ardından yeniden İzmir'e geldi.

Türk ihracatçıları ve sanayicileri ile EİB'de bir araya gelen Alman heyet, Türk girişimcilere Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım fırsatlarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Türkiye'nin Ocak-Mart döneminde yaptığı 40 milyar dolarlık ihracatın yüzde 10'unu Almanya'nın oluşturduğunu vurguladı.

Rudolph ise İzmir'e iş adamlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını, bir önceki ziyaretlerinde somut anlaşmalara imza attıklarını vurguladı.

İzmir'in kalkınma planında yenilenebilir enerjiye öncelik verildiğini aktaran Rudolph, şunları kaydetti:

"Enerjimizin yüzde 67'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Bu anlamda yenilenebilir enerji sektöründe iş birlikleri yapabiliriz. Öte yandan Almanya'da 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Ülkemizde yaşayan Türklerin 69 bin işletmesi, 500 bin çalışanı var. 50 milyar avro ciroya sahipler. Ekonomik sürecin paydaşı olabilmek amacıyla değerli iş adamlarını Almanya'ya davet ediyoruz. Birlikte hareket etmemiz iki tarafın yararına sonuçlar doğuracaktır."