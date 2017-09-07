Alman Heyetinden Gso'ya Ziyaret
Başbakanlık Türkiye Yatırım ve Tanıtım Ajansı ve merkezi Gaziantep’te bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan program kapsamında Alman medya kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.
Başbakanlık Türkiye Yatırım ve Tanıtım Ajansı ve merkezi Gaziantep'te bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde hazırlanan program kapsamında Alman medya kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti. Gaziantep'in yatırım ortamının tanıtılması, kültür kenti kimliğinin uluslararası mecralara ulaştırılması, kurumların çalışmaları ve sanayide üretim yapan firmaların yerinde incelenmesi amacıyla gelen Alman gazetecileri ağırlayan Konukoğlu, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Konukoğlu, "Sizleri Gaziantep'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her ne kadar sanayi kenti olsa da kültür turizmi Gaziantep'in en önemli değerlerinden birisi. Gaziantep, dünyanın en önemli kültür turizmi merkezlerinden birisidir. Mutlaka Zeugma Mozaik Müzesi'ni ve Karkamış Antik Kentini ziyaret edin" dedi. Gaziantep sanayisinin ihracata yönelik üretim yaptığını ve Türkiye ekonomisine katma değer katarken hedef pazarlara yüksek standartlı ürünler ihraç ettiğini belirten Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Avrupa ve Asya arasında köprü görevi üstlenen, lojistik olarak da çok avantajlı bir konumda. Türkiye'de yatırımlar çok doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Gaziantep'in bulunduğu bölge özelinde değerlendirme yapmamız gerekirse, burası yabancı yatırımcıların yatırım yapabileceği her türlü altyapı ve donanıma sahiptir."
Hassa - Dörtyol projesi
GSO'nun öncülüğünde hazırlanan ve kapsamında Hassa-Dörtyol Tüneli de bulunan ulaşım projesine değinen Konukoğlu, "Birbiriyle bağlantılı dört tünel ve otoyol bağlantılarından oluşan projenin tamamlanmasıyla birlikte İskenderun Limanı'na ulaşım Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nden 80 kilometreye, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden 110 kilometreye düşecek. Yeni bir sanayi ve ticaret aksı oluşturacak proje, bölge şehirleri ihracatını bu kanal üzerinden İskenderun Limanı'na ve dolayısıyla diğer ülkelere ulaştıracaktır. Böylece iş adamlarının elde edeceği zaman ve maliyet tasarrufu sayesinde rekabet gücü artacak" şeklinde konuştu.Mesleki eğitime çok büyük önem verdiklerini bu amaçla 2'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde GSO Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ni kurduklarını anlatan Konukoğlu, Burada meslek sahibi olmak isteyenlere, işgücü talebine uygun eğitim verip firmalara yönlendiriyoruz dedi. Bu arada, heyette yer alanlara, GSO tarafından yayımlanan ve Gaziantep'in ekonomik durum analizlerinin bulunduğu Ekovizyon 2017 kitabı verildi, yöresel bakır işleme armağan edildi. - GAZİANTEP