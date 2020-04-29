Alman Havayolu şirketi Lufthansa'dan maske zorunluluğu: "Maske yoksa uçuş da yok" Alman havayolu şirketi Lufthansa, yolcularına 4 Mayıs'tan itibaren maske zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yolcularına 4 Mayıs'tan itibaren maske zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Lufthansa, 4 Mayıs'tan itibaren yolculara maske takma mecburiyeti getirdi. Maske takma mecburiyetinin 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Maske yoksa uçuş da yok" ifadeleri kullanıldı. Getirilen maske takma mecburiyetinin yolculuk süresince geçerli olduğu belirtildi. Salgının ortaya çıkmasında bu yana yapılan uçuşlarda üç kişilik koltukların orta koltuğunun boş bırakıldığını, maske zorunluluğundan sonra da aynı kuralın devam edeceği, yolcuların sağlığı için her türlü önlemlerin alındığı belirtildi. Ayrıca uçağın içindeki hava temizliğinin de ameliyathanelerdeki hava ile aynı standartta olduğu, uçuş yapılan bütün uçaklardaki filtrelerin yenilendiği duyuruldu. - BERLİN

Kaynak: İHA