Alman havalimanları bu yıl 1,5 milyar avro zarar bekliyor - Haberler
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Alman havalimanları bu yıl 1,5 milyar avro zarar bekliyor

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman havalimanları bu yıl 1,5 milyar avro zarar bekliyor

Alman Havalimanları Birliği (ADV), hava trafiğindeki artışa rağmen 2021'de Almanya genelindeki havalimanlarından 1,5 milyar avroluk zarar beklendiğini bildirdi.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), hava trafiğindeki artışa rağmen 2021'de Almanya genelindeki havalimanlarından 1,5 milyar avroluk zarar beklendiğini bildirdi.

ADV Başkanı Stefan Schulte, Berlin havalimanında düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun yaz aylarında artan yolcu sayısına rağmen "sıkıntılı" olduğunu belirtti.

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısının bu yıl Kovid-19 salgını öncesi (2019) seviyesinin hala yüzde 35 altında kalmasını beklediklerini belirten Schulte, yolcu sayısının 2023'te yüzde 17 ve 2024'te ise yüzde 7 altında olacağını belirtti.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firmasının Üst Yöneticisi (CEO) de olan Schulte, 2024'ten sonra yolcu sayısında 2019 seviyesine kademeli olarak tekrar ulaşılabileceklerini anlatarak, "İnsanlar tekrar uçmak istiyor." dedi

Schulte, hava trafiğini iklim dostu hale getirmek için kamunun yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, iklim konusunda AB düzeyindeki çabaların Avrupa'daki havalimanlarını rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Toplamda 2019'da 800 milyon avro vergi öncesi kar açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2,1 milyar avro zarar etmişti.

ADV, Alman havalimanların bu yıl da 1,5 milyar avro zarar etmesini bekliyor.

Almanya genelindeki havalimanlarındaki 19 Haziran-12 Eylül döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon artarak 28,6 milyona yükseldi. Bu yine de 2019'nun aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 52'sine denk geldi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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