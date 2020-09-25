Alman Hava Yolu Şirketi Lufthansa 1100 Pilot ile yollarını ayırıyor
25.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:19
Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'nın 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceği bildirildi.
Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'nın 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceği bildirildi.
Lufthansa hava yolu şirketi Genel müdürü Carsten Spohr ayrıca Lufthansa'nın korona krizinde önemli ölçüde kemer sıkılacağı önceden planlanandan daha fazla uçağın hizmet dışı bırakılacağını bildirildi.
İskender Güngör/ KÖLN
Kaynak: Demirören Haber Ajansı