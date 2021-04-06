Alman halkının Merkel'e güveni kalmadı

Yapılan anketler güvensizliği alenen gözler önüne serdi.

Yapılan anketler güvensizliği alenen gözler önüne serdi. Zira halk Merkel'in aşı sözüne inanmıyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma yüzde 63'lük oranla, halkın 3'te ikisine tekabül eden kısmının hükumetin verdiği aşı vaadine inanmadığını gösterdi.

Araştırmadan edinilen verilere göre Alman halkının yüzde 23'ü ise verilen sözlerin yerine getirileceğine inanırken, yüzde 14'lük bir kesim ise hiçbir fikir beyan etmedi.

Angela Merkel, 21 Eylül'e kadar Almanya'da aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere aşı yapılacağını defalarca açıklamıştı. 27 Aralık tarihinden bu yana Almanya'da 14 milyon 371 bin 864 kişi aşılanabildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı