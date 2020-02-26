Alman gelin adayı İslamiyet'i seçti

26.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:27

Alman gelin adayı Vivyen, İslamiyet'i seçerek Zeynep adını aldı.



Amasya'nın Taşova ilçesi Tatlıpınar (Darmaderesi) köyünden olup, Almanya'da ikamet eden Turgay Maden isimli genç ile evlenmeye karar veren Alman vatandaşı Vivyen isimli gelin adayı yapılan ihtida töreni ile Müslüman oldu.



Esençay köyünde yapılan törende Esençay Camii İmam-Hatibi Kemal Atamtürk, Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinine geçen ve Zeynep ismini alan gelin adayına Kur'an-ı Kerim hediye etti. - AMASYA

Kaynak: İHA