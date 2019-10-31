31.10.2019 12:42

Alman gazeteci, kadını destekleyen projeyi beğendi

Dünyanın birçok noktasını gezerek gazete ve dergilere içerik üreten Gazeteci Christiane Flechtner, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Hayatında ilk kez bahçeden biber topladığını belirten Flechtner, Dünya'nın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmemiştim dedi.

Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeleri gezerek gördüğü yaşamları kaleme alan Almanya vatandaşı gazeteci Christiane Flechtner, uluslararası bir turizm şirketi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez hakkında bilgi alan Flechtner, aromatik bitkilerin yağa dönüştürüldüğü laboratuvarı ve 772 yerel tohumun bulunduğu odayı gezdi. Tohumları inceleyen Flechtner, merkezdeki üretim serasından biber topladı. Hayatında ilk kez bahçeden biber topladığını söyleyen Flechtner, Dünyanın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmemiştim. Elbette projeler, özellikle yalnız ve küçük iş sahibi kadınlar içindir. Ancak bu gerçekten eşsiz bir proje. Kadınlar ürettikleri şeyle yaşamlarını sağlayacak. Umarım işe yarar ve başarılı olur. 2 veya 3 yıl sonra geri geldiğimde, büyük bir üretim tesisi haline gelir dedi.

İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikleri düşünüldüğünde merkezdeki tohumların gelecek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Flechtner, Bugünlerde insanlar sadece belirli birkaç çeşit domatesi çok büyük miktarlarda üretiyor. Bence bu bitkilerin biyolojik çeşitliliğini her geçen gün azaltmakta. Eski tohumlara sahip olmak önemli. İnsanlar bu tohumları alıp, evine götürerek ekebilir. Böylece tüm ülkeye yayılabilir. Bununla birlikte meyve, sebze ve tüm diğer bitkilerin biyolojik çeşitliliği tekrar artabilir. Bu gerçekten önemli dedi.

DOĞA TURİZMİNİ ÖNERDİ

Muğla'da bakir orman ve zengin bir doğanın olduğunu gözlemlediğini belirten Flechtner, Siz turistleri otelde kalmalarındansa buraya getirebilir, ormana, arı kovanlarına, yerel ürünlerin üretildiği yerlere götürebilirsiniz. Çünkü bu ülkenizin sahip olduğu bir zenginlik. Bence bunu turizm ya da ülkeniz için kullanabilirsiniz diye konuştu.

Kaynak: DHA