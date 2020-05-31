Alman futbolcu, 'hanımcılık kazanacak' dedi!
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Alman futbolcu, 'hanımcılık kazanacak' dedi!

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.

Alman futbolcu, 'hanımcılık kazanacak' dedi!
31.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:20

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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