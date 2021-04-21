Alman Futbolcu Felix Michalz'i, Süper Lig kulüpleri yakından takip ediyor
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Alman Futbolcu Felix Michalz'i, Süper Lig kulüpleri yakından takip ediyor

Alman Futbolcu Felix Michalz'i, Süper Lig kulüpleri yakından takip ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Genç Alman futbolcu Felix Michalz, Süper Lig kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

Genç Alman futbolcu Felix Michalz, Süper Lig kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Başarılı futbolcu, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Felix Michalz, "Süper Lig kulüpleri tarafından yakından takip edildiğimi biliyorum. Gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi.

Korona virüsün futbola etkisini değerlendiren Felix Michalz, "Geçtiğimiz dönemde koranavirüs nedeniyle uzun zaman maçlara çıkamadık. Şimdi de seyircisiz oynuyoruz. Yakın zamanda Almanya takımlarından birinde çıkan koronavirüs nedeniyle tartışmalar yaşandı. Düzenli olarak testlerimiz yapılıyor ve üst düzeyde önlemleri alıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Almanya'nın Deutsch şehrinde 17.09.1997 tarihinde dünyaya gelen orta saha oyuncusu Felix Michalz başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. 2017 yılından beri SV Heimstetten takımının formasını giyiyor. Takımına kazandırdığı puanlarla, taraftarlarının gönlünü kazanan Felix Michalz, takımı tarafından da sevilen oyuncular arasında.

24 yaşında ve kariyerinin zirvesinde olan Felix Michalz, futbolcu olmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Aslında çok küçük yaşlarımda futbolcu olmak istediğimi biliyordum. Ailemin de desteği ile futbola yöneldim ve çok küçük yaşlarda futbol oynamaya başladım. Hedefim her zaman dünya çapında adından söz ettiren, başarılı bir futbolcu olmaktı. Kariyerimi bu yönde şekillendirebildiğim ve sevdiğim işi yaptığım için çok şanslıyım. Kulübüm SV Heimstetten'nin 4 yıldır formasını giyiyorum. Geçirdiğim süre boyunca kazandırdığı deneyimler ve tecrübeler için teşekkür ediyorum "dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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