Alman futbolcu Bakalorz, Denizlispor'dan ayrıldı
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Alman futbolcu Bakalorz, Denizlispor'dan ayrıldı

Alman futbolcu Bakalorz, Denizlispor'dan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Marvin Dirk Bakalorz kulüpten ayrıldı.

Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Marvin Dirk Bakalorz kulüpten ayrıldı.

Sözleşmesi 2022'de sona erecek Alman oyuncunun, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek mukavelesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Eşyalarını toplayıp kentten ayrılan Bakalorz, 2020-2021 sezonunda yeşil-siyahlı formayla 32 maça çıkmış 1 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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