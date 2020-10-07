Alman Futbol Federasyonu'nunda vergi kaçırma operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alman Futbol Federasyonu'nunda vergi kaçırma operasyonu

07.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:35
Alman Futbol Federasyonu'nunda vergi kaçırma operasyonu

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı. Açıklama Frankfurt Savcılığı'ndan geldi. Frankfurt Savcılığı, DFB'nin altı eski ve mevcut görevlisinin, 2014 ve 2015'teki belirli maçlardaki stadyum reklamlarından 4.7 milyon Euro tutarında vergi kaçırıldığından şüphelendiğini açıkladı. Savcılık tarafından yürütülen operasyona yaklaşık 200 görevlinin katıldığı bildirildi.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Burak Özçivit Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Gökhan Töre Fırat Aydınus Roland Garros Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alman Futbol Federasyonu'nunda vergi kaçırma operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 11:35:30. #1.14#
title