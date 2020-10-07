Alman Futbol Federasyonu'nunda vergi kaçırma operasyonu

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Almanya'da Futbol Federasyonu'na geniş çaplı operasyon başlatıldı. Açıklama Frankfurt Savcılığı'ndan geldi. Frankfurt Savcılığı, DFB'nin altı eski ve mevcut görevlisinin, 2014 ve 2015'teki belirli maçlardaki stadyum reklamlarından 4.7 milyon Euro tutarında vergi kaçırıldığından şüphelendiğini açıkladı. Savcılık tarafından yürütülen operasyona yaklaşık 200 görevlinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı