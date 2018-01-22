Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Elysee Anlaşması'nın 55. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Alman-Fransız Gala Yemeği"nde buluştu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann'ın eşi Marion Maria Antonia Erdmann'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, Alman Şarap Prensesi Charlotte Freiberger, büyükelçilik çalışanları ve gazetecilerin katıldığı öğle yemeğinde, Fransız Büyükelçiliği konutunun baş aşçısı François Rochedreux ile İstanbul Hilton otelinin baş aşçısı Andreas Scheuregger'in hazırladığı yemekler sunuldu.

Almanya, Fransa ve Türkiye'nin, çok çeşitliliğe sahip ulusal, bölgesel ve yerel yemekleriyle ortak noktada buluştuğunu ve Elysee Anlaşması'yla belgelenen Almanya-Fransa dostluğunu bu öğle yemeği vesilesiyle Türk dostlarla paylaşmak istediklerini vurgulayan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, "Fransa ve Almanya arasında tam 55 yıl önce imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasında yüzyıllar süren düşmanlığın ve savaşların sona ermesini sembolize ediyor. Fransa ve Almanya olarak 55 yıldır birlikte çalışıyoruz ve ortaya koyduğumuz başarılar bizler için gurur kaynağı." diye konuştu.

Anlaşmanın yıl dönümünün Almanya Büyükelçiliğindeki öğle yemeğinin yanı sıra Fransa Büyükelçiliğinde verilecek akşam yemeğiyle kutlanacağını belirten Erdmann, Fransız ve Alman baş aşçıların hazırladığı özel yemeklerin Türk davetlilere sunulacağını söyledi.

"Fransa ve Almanya yaşlı evli bir çift gibidir"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries de Almanya ve Fransa arasındaki dostluğun temelinin Elysee Anlaşması'yla atıldığını söyleyerek bu anlaşmanın sonucunda ortaya çıkan dostluğun "Fransız-Alman gençlik ofisi, üniversitesi, taburu, televizyon kanalı ve kardeş şehirler" projeleriyle kendini gösterdiğini vurguladı.

Fries, "Bu anlaşma sadece Almanya ve Fransa arasındaki bir dostluk anlaşması değil, aynı zamanda Avrupa projesinin hizmetinde olan bir ortaklık. Uzun zamandır devam eden bu anlaşma sayesinde Fransa ve Almanya birlikte Avrupa için hizmet edecek tek pazar, ortak para birimi, insanların serbest dolaşımı gibi birçok proje ve programa imza attı. Bu anlaşma olmasaydı bu başarılar elde edilemezdi. Fransa ve Almanya yaşlı evli bir çift gibidir esasında. Her zaman aynı fikirde olmayabiliriz. Bazen hiçbir şekilde anlaşamayabiliriz. Ama yaşlı çiftler gibi her zaman bir ortak nokta, uzlaşı bulmanın yolunu arıyoruz." dedi.

Davet, Fransız ve Alman şeflerin iki ülke mutfağından örneklerle hazırladığı yemeklerin konuklara sunulmasının ardından sona erdi.