Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de yerli oyun geliştirdi
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Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de yerli oyun geliştirdi

HACETTEPE Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Osman Balcı (25), yerli ve milli imkanlarla 'Truck and Logistics Simulator' adlı bilgisayar oyunu geliştirdi.

Alman firmanın teklifini reddetti, Türkiye'de yerli oyun geliştirdi
28.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:08

HACETTEPE Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Osman Balcı (25), yerli ve milli imkanlarla 'Truck and Logistics Simulator' adlı bilgisayar oyunu geliştirdi. Hacettepe Teknokent'te oyununu geliştiren Osman Balcı, "2018 yılında İstanbul'da katıldığım bir fuarda Alman firmasından oyunumuza sponsor olma teklifi aldım. Teklifin içeriğinde Almanya'da yaşama teklifi de yer alıyordu. Almanların sponsorluk tekliflerini kabul ettik ancak ülkemde kalmayı tercih ettim ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul edildim. Ardından da burada oyunumu geliştirdim" dedi.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun olan ancak iş bulamayan Osman Balcı, küçüklüğünden bu yana hayali olan oyun geliştirmek için evde videolar izledi ve ücretsiz eğitimler aldı. 2 yıl boyunca internetten üzerinden kendini geliştiren Balcı, bu süre içerisinde 'Truck and Logistics Simulator' adlı bilgisayar oyunu geliştirdi. 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen 'Gaming İstanbul Fuarı'na (Bilgisayar Oyun Fuarı) katılan Balcı, Almanya'nın dünyadaki en büyük oyun firması yetkilisinin dikkatini çekti. Alman firması yetkililerinin oyunlarına sponsor olma tekliflerini kabul eden ancak "Almanya'ya gelerek, oyununu burada geliştir" teklifini reddeden Balcı, Türkiye'de kalmaya devam etti. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Animasyon ve Oyun Teknolojileri Bölümü Yüksek Lisans Programı'na kendi geliştirdiği bilgisayar oyunu ile başvuran Balcı, projesinin kabul edilmesi üzerine burada yüksek lisans eğitimine başladı. Balcı, eğitimi sırasında bilgisayar oyununu geliştirerek, satışa sundu. Oyun şu anda sanal platformda yer alıyor.

'PROJEYİ TAMAMEN ÜLKEMİZDE GELİŞTİRDİM'Balcı, Hacettepe Teknokent'te projesini 2.5 yıldır geliştirdiğini söyleyerek, "2018 yılında İstanbul'da katıldığım bir fuarda Alman firmasından oyunumuza sponsor olma teklifi aldım. Teklifin içeriğinde Almanya'da yaşama teklifi de yer alıyordu. Almanların sponsorluk tekliflerini kabul ettik ancak ülkemde kalmayı tercih ettim ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul edildim. Ardından da burada oyunumu geliştirdim."'YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRDİM'Balcı, 3 gün önce oyunu satışa sunduklarını belirterek, "Şu an oyunumuz sanal platformda yayımda. Bu oyunumuzun ülke ekonomisine de katkısı olmasını bekliyoruz. Herkesin hayalinin peşinden gitmesini öneriyorum. Ülkemizde bütün olanaklar mevcut. Bu olanakları kullanarak istedikleri noktaya gelebileceklerini düşünüyorum. Ülkemizde şu an, 'bir şey yapamıyoruz' gibi hava oluşuyor. Ancak şöyle bir durum var. Ben Hacettepe Üniversitesi'ne gelene kadar ülkemizde böyle imkanların olduğunu bilmiyordum. Burada bize olan desteği gördükçe yurt dışında sunulan ekonomik ve alt yapı imkanlarının fazlasının aslında kendi ülkemizde olduğunu söyleyebilirim. Projeyi tamamen burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdim, bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.'FİKRİ OLAN GENÇLERİMİZİ TEKNOKENTE DAVET EDİYORUZ'

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Cem Ünal ise Osman Balcı'nın kurduğu 'Simula Games' adlı firmanın Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 270 firmadan biri olduğunu belirterek, "Bizim için burada önemli noktalardan bir tanesi de Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezi'nde firmanın gelişerek, yerli ve milli bir firma olarak genç girişimciler ile dünyaya açılmasıdır. Bu kapsamda fikri olan gençlerimizi Hacettepe Teknokent'e davet ediyoruz. Çalışmalarını ilerletmek, genişletmek anlamında her türlü imkanı gençlerimize sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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