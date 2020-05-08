Alman firmalarının yüzde 60'ı azalan talepten muzdarip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alman firmalarının yüzde 60'ı azalan talepten muzdarip

Alman firmalarının yüzde 60'ı azalan talepten muzdarip
08.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:24

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Alman firmaların yüzde 60'ının azalan talepten "muzdarip" olduklarını ve yüzde 43'ünün siparişlerin ertelenmesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdiDIHK tarafından imalat,inşaat ve hizmet sektörlerinden...

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Alman firmaların yüzde 60'ının azalan talepten "muzdarip" olduklarını ve yüzde 43'ünün siparişlerin ertelenmesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi

DIHK tarafından imalat,inşaat ve hizmet sektörlerinden 10 binden fazla Alman şirketin katılımıyla yapılan "Kovid-19'un Alman ekonomisine etkileri, Mayıs 2020" adlı araştırma sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre, Alman firmaların yarısı Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler süresinde işlerini durdururken, bu firmaların dörtte biri tedbirlerin kısmi kaldırılmasıyla nisan sonunda işlerini yeniden başlattı.

Firmaların üçte birinin yatırımlarını kestiğinin kaydedildiği ankette, restoranların üçte biri ve seyahat firmalarının yarısının iflas etmek endişesi taşıdığı ortaya çıktı.

DIHK'in araştırmasına göre, Alman şirketlerinin üçte birinden fazlası en erken 2021'de Kovid-19 önceki iş seviyelerine dönmeyi beklerken, 20 şirketten 1'i "asla" söz konusu seviyeye dönmeyi beklemiyor

DIHK Başkanı Dr. Eric Schweitzer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, anket sonuçlarının iş dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini belirterek, "Ekonomimizin toparlanmasında hala çok yolumuz var." İfadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı
Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Donald Trump
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Özer Kızıltan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: Alman firmalarının yüzde 60'ı azalan talepten muzdarip - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 14:49:22. #1.15#
title