Alman filozof Hegel 250 yaşında
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Alman filozof Hegel 250 yaşında

Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in felsefesi, filozofun 250'inci doğum yılında Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) düzenlenen Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri'nde kapsamlı bir programla ele alınacak.

06.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:49
Alman filozof Hegel 250 yaşında

Programda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden Hegel uzmanları konuşmacı olarak yer alacak. Modern zamanların son sistem felsefesi kurucusu, Kant, Fichte ve Shelling'in felsefelerini takip eden Alman idealizminin doruk noktası Hegel'in felsefesinin tartışılacağı söyleşi dizisi, Ocak ve Şubat ayları boyunca günleri saat 18:00'de Tarih Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) gerçekleşecek.

"250'inci Doğum Yıldönümünde Hegel ve Alman Felsefesi" başlıklı TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri'nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyeleri Güçlü Ateşoğlu ile Kurtul Gülenç yürütecek. 8 Ocak'ta başlayan söyleşi dizisi Güçlü Ateşoğlu'nun Hegel felsefesine bir giriş niteliği taşıyan "Hegel Öncesi Alman Düşüncesinin Ana Hatları (Alman Romantizmi, Fichte, Schelling)" söyleşisiyle başlayacak. Ocak ve Şubat ayları boyunca her Çarşamba düzenlenecek söyleşi dizisi, felsefeye ilgi duyan herkesin katılımına açık.

Kaynak: Bültenler
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