Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası
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Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası

Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi.

Alman Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası
22.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:37

Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi.

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, BKA'nın "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi.

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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