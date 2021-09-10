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Alman Federal Başsavcılığı, seçimler öncesi siyasilere yönelik "gölge yazar faaliyetlerini" inceleyecek

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman Federal Başsavcılığı, seçimler öncesi siyasilere yönelik

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan siber saldırıların kimin tarafından düzenlendiğini araştırmak için Almanya Federal Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde siyasileri hedef alan siber saldırıların kimin tarafından düzenlendiğini araştırmak için Almanya Federal Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Almanya Federal Başsavcılığından AA muhabirine yapılan açıklamada, Başsavcılığın, "sözde gölge yazar faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlattığı" teyit edildi.

Soruşturmanın, Almanya Dışişleri Bakanlığının 6 Eylül'de siyasileri hedef alan saldırıların arkasında Rusya'nın askeri dış istihbaratının (GRU) bulunduğuna dair "güvenilir bilgiye" sahip olduklarını açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, 6 Eylül'de Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Alman hükümeti, gölge yazar faaliyetlerinde Rus devletinin siber destekçileri veya Rusya'nın askeri dış istihbaratı olabileceğine dair güvenilir bilgilere sahip." açıklamasını yapmıştı.

Sasse, Rusya'nın siber saldırıların Almanya'nın "ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit" ve ikili ilişkilerde "gerginliğe" yol açtığı için "tamamen kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak "Federal Alman hükümeti, Rus hükümetini bu yasa dışı siber faaliyetlere derhal son vermeye çağırıyor." ifadesini kullanmıştı.

Alman basınındaki haberler e göre, söz konusu siber saldırılar, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 7 federal meclis üyesine ve 31 eyalet milletvekiline yönelik gerçekleştirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, haziranda, ülkede 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerin Rus siber saldırılarının hedefi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Bakanlık raporda, siyasi partilere yönelik saldırıyı yaklaşan federal seçimler açısından "ciddi bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Almanya'da 2015'te Federal Alman Meclisine yapılan saldırının ardından Meclisin bilgi teknoloji sistemi değiştirilmek zorunda kalmıştı. Alman güvenlik makamları, saldırıdan, arkasında yine Rus istihbaratının olduğundan şüphelenilen bir hacker grubunu sorumlu tutmuş ve Rusya'ya 2020'de nota vermişti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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