Alman FAZ gazetesi: Türk otomobil endüstrisi küresel konumunu güçlendirmeye çalışıyor
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Alman FAZ gazetesi: Türk otomobil endüstrisi küresel konumunu güçlendirmeye çalışıyor

Alman FAZ gazetesi: Türk otomobil endüstrisi küresel konumunu güçlendirmeye çalışıyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Gazete, "Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'deki elektrikli araçlar ve ekolojik elektrik sektörüne dikkati çekti.

"Ülkenin otomobil endüstrisi Kovid-19'dan sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalışıyor." ifadesinin kullanıldığı haberde, Türk otomobil üreticilerinin, geçen yılki rakamları iyi olmasa da, 250 bin kişiye güvenli iş imkanı sunan en önemli ihracat sektörünün iyimserliğinin devam ettiği aktarıldı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik'in, tüm zorluklara rağmen bu yıl 2019 seviyesine tekrar ulaşılacağını söylediğine yer verilen haberde Çelik'in "büyüme hedeflerini daha ileride gördüğü, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girmek istedikleri" açıklaması hatırlatıldı.

Haberde, bunun reçetesinin ise "kendini kanıtlayan içten yanmalı teknolojiyi koruyarak hızla yeni elektrik teknolojiye geçmek" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin mevcut durumda yaklaşık 1,3 milyon araçla üretim istatistiklerinde Fransa'nın arkasında, Çekya'nın önünde 14. sırada yer aldığı ifade edilen haberde, "büyüklerin" bulunduğu ilk 10 arasında yer almak için üretimin yarı yarıya artırılarak bu sayının yılda iki milyona çıkarılması gerektiği anımsatılırken OİB Başkanı Çelik'in de bunu gerçekleştirilebileceğine inandığı aktarıldı.

Haberde "Çelik, Türkiye'de 2017 yılında yaklaşık 1,7 milyon otomobil üretildiğini ve ülkede çok sayıda firmanın üretim yaptığına işaret etti. 14 marka araç üretiminde bulunuyor. E-mobilite Türk otomobil sektörüne ivme kazandıracak. 2020'li yılların ortasına kadar üretim kapasitesi 2,4 milyon otomobile çıkartılabilecek" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de iki büyük projenin önemli olduğuna işaret edilen haberde, 5 Türk şirketinin 3 milyar avroyu aşan yatırım ve hükümetin desteğiyle 2018 yılında TOGG'u hayata geçirdiği belirtildi.

TOGG'un, ilk elektrikli SUV'u gelecek yılın sonunda piyasaya sürmeyi planladığı anımsatılırken Ford Otosan'ın da yeni elektrikli araçlar geliştirmek için 2 milyar dolar harcadığı belirtildi.

Kamyon, otobüs, traktör, inşaat araçları ve trenler için koltuklar üreten Grammer şirketinin satış müdürü Kamil Karaca'nın taleplere yetişemedikleri, Odelo şirketinin de sipariş eksikliğinden şikayet etmediğinin kaydedildiği haberde, korona krizi ve düşük kredi oranlarının geçen yıl piyasanın canlanmasına sebebiyet verdiği ve zaman zaman ikinci el araç bulunamadığı hatırlatılırken 2020'de 800 bin aracın satıldığı, bunun da bir önceki yıla göre yüzde 60'lık bir aratış olduğuna işaret edildi.

Haberde, "Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı??????? Albert Saydam'ın ise Türkiye'de otomobillere talebin devam edeceğini belirttiği, nüfusa oranla Türkiye'de, Avrupa Birliği'ndekinin yarısı kadar araç bulunduğu" görüşüne yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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