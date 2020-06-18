Alman eyalet başbakanı Kovid-19 artışından Rumen ve Bulgarlar işçileri sorumlu tuttu Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in, Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından Rumen ve Bulgar işçileri sorumlu tutan açıklaması, ülkede tartışmalara sebep oldu.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in, Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından Rumen ve Bulgar işçileri sorumlu tutan açıklaması, ülkede tartışmalara sebep oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan Laschet, bir gazetecinin, "et fabrikasındaki vakaların artmasının, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi bakımından ne anlama geldiği"ni sorması üzerine, "Bir şey ifade etmiyor, çünkü Rumenler ve Bulgarlar ülkeye girdi ve oradan virüs geldi. Bu her yerde olur." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil, CDU genel başkanlık koltuğuna da aday olan Laschet'in bu sözlerine tepki göstererek, Almanya'ya gerçekten çok kötü şartlarda et sektöründe çalışmaya gelen Bulgarlar ve Rumenlere saldırmasını doğru bulmadığını söyledi.

SPD Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis Grubu Başkanı Grubu Başkanı Thomas Kutschay da, Laschet'in sözlerinin tamamen saçma olduğunu belirterek özür dilemesini istedi.

Bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de Laschet'e tepki gösterdi.

Laschet, tepkiler üzerine, insanlar nerden gelirlerse gelsinler onları suçlamanın doğru olmadığını belirterek, virüsün yayılması konusunda Avrupa'da seyahat koşulları dahil birçok riskin bulunduğunu belirtti.

Ancak buradaki sorumluluğun başka yerde olduğunu ifade eden Laschet, "Çalışma koşulları ve insanların barınma yerlerinin, Güterloh'daki et fabrikasında çalışanlar arasında Kovid-19'un yayılmasına katkı sağladığını varsaymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin yetkilileri de daha önce, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen çalışanların hafta sonunda ülkelerine gittiklerini, geri döndüklerinde virüsü buraya getirmiş olabileceklerini ifade etmişti.

Öte yandan, Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasında çalışanlara yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, 730 pozitif sonuç çıktığı belirtildi.

Et fabrikasında gelecek günlerde 5 bin 300 kişinin daha teste tabi tutulacağı kaydedildi.

Bölgedeki tedbirler kapsamında 7 bin kişi karantinaya alındı, okullar tatil edildi ve kreşler kapatıldı.

Kaynak: AA