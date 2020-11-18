Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti

18.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:27
Alman eyalet bakanı

Almanya'da bir eyalette içişleri bakanı olarak görev yapan Lorenz Caffier, mücadele etmekle yükümlü olduğu aşırı sağcı örgüte üye bir kişiden silah aldığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı.

Almanya'da bir eyalette içişleri bakanı olarak görev yapan Lorenz Caffier, mücadele etmekle yükümlü olduğu aşırı sağcı örgüte üye bir kişiden silah aldığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Örgütle bağlantısı olduğunu reddeden Caffier, istifa etti.

Lorenz Caffier, silahı aşırı sağcı örgüt üyesinden satın aldığını geçen hafta doğrulamıştı ancak bunun "özel bir mesele olduğunu" açıkladı.

Bu açıklaması ülke genelinde büyük tepki aldı.

Tartışmalar üzerine salı günü Caffier, Mecklenburg-Western Pomerania eyaletinin işçişleri bakanı olarak göreve devam edecek otoritesinin kalmadığını duyurarak istifa etti.

Başkent Berlin'in kuzeyindeki denize kıyısı olan eyalette, ülkenin geri kalanında olduğu gibi aşırı sağ örgütlere karşı mücadeleye yoğunluk verildi. Bu mücadelede sorumlu olan yetkililerin başında da içişleri bakanları geliyor.

Silahı 2018'de satın aldığı ortaya çıkan Caffier, örgütle ilişkil i olduğuna dair haberlerin kendisi "çok derinden yaraladığını" söyledi.

"Avlanmak amacıyla" aldığını söylediği silahı satan yerin, Nordkreuz isimli aşırı sağcı örgütün yapılandığı mekanlardan olduğu belirtiliyor.

Almanca Kuzey Haçı anlamına gelen Nordkreuz isimli örgüt, takipçilerine eğitim veren ve ulusal düzenin yıkılmasını hedefleyen bir grup. Örgüt üyeleri arasında polis ve orduda yer alanlar olduğu ortaya çıkmış, bu kişiler siyasilere yönelik suikast hazırlığında olmakla suçlanmıştı. İçişleri bakanı, bu örgüte yönelik polis operasyonlarından sorumluydu.

İstifa eden bakan, silahı aldığı dönemde bu yerin örgütle bağlantısının henüz bilinmediğini söyleyerek suçlamaları reddediyor.





Örgütün Frank T isimli silah satış ve talim yeriyle bağlantısı ilk olarak, Temmuz 2017'de yetkililere konuşan bir itirafçının ifadelerinde ortaya çıkmış; ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürerken bu bağlantıyla ilgili bir kanıt bulunamadığı açıklanmıştı.

Caffier ise, bu gelişmeye rağmen o dönem buradan silah satın almasının yanlış olduğunu kabul etti.

BBC

İlgili Haberler

Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti
Dağlık Karabağ: Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti
İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
Karantina kurallarını ihlal eden İngiltere Başbakanı Johnson'un başdanışmanı Cummings, istifa etti
Karantina kurallarını ihlal eden İngiltere Başbakanı Johnson'un başdanışmanı Cummings, istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Berk Oktay Öykü Karayel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alman eyalet bakanı "aşırı sağcı bir satıcıdan silah aldığı" gerekçesiyle istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 09:30:12. #1.14#
title