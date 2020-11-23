Alman enerji şirketi RWE'den 727 milyon avroluk hisse satışı
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Alman enerji şirketi RWE'den 727 milyon avroluk hisse satışı

23.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:11
Alman enerji şirketi RWE'den 727 milyon avroluk hisse satışı

Alman enerji şirketi RWE'nin İngiltere'deki deniz üssü (offshore) rüzgar enerjisi santralinde bulunan yüzde 49'luk hissesini 727 milyon avro karşılığında Greencoat şirketine satmak için anlaştığı bildirildi.

Alman enerji şirketi RWE'nin İngiltere'deki deniz üssü (offshore) rüzgar enerjisi santralinde bulunan yüzde 49'luk hissesini 727 milyon avro karşılığında Greencoat şirketine satmak için anlaştığı bildirildi.

Merkezi Almanya'nın Essen kentinde olan RWE'den yapılan açıklamada, şirketin, portföyündeki 219 megavatlık rüzgar santralinin işletmecisi olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

RWE'nin diğer yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak amacıyla söz konusu hisse satışını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olan RWE, bedeli 648 milyon sterlin (727 milyon avro) olan İngiltere'deki Humber Gateway rüzgar santralindeki yüzde 49'luk hissesini satmak için Greencoat ile bir anlaşma imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, RWE'nin 2022'nin sonuna kadar 5 milyar avro yatırım yaparak yenilenebilir enerji portföyünü 13 gigavattan fazla genişletmeyi hedeflediği ve ortaklıklarla bu yatırımın 9 milyar avroyu bulacağı kaydedildi.

727 milyon avroluk hisse satışının, RWE'nin denetim kurulunun onayının alınmasının ardından 15 Aralık'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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