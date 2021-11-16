Alman endüstrinde yatırımlara korona darbesi

Alman sanayisinde yatırımların 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle önemli oranda azaldığı belirtildi. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, kimya branşı dışında tüm alanlarda düşüş yaşandı. Almanya'da sanayi şirketlerinin, koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılında, bir önceki yıla oranla çok daha az yatırım yaptığı belirlendi. Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre Alman sanayiciler 2020 yılında toplam 60 milyar 800 milyon euro yatırımda bulundu. Bu meblağ, toplam 70,6 milyar euro yatırım yapılan 2019'a göre yüzde 13,9 düşüşe tekabül ediyor.

İstatistik Dairesi, 2020 yılındaki yatırımların yaklaşık yarısının (30,5 milyar euro) dört ana sanayi dalında hayata geçirildiğini; bunların da otomotiv, kimya, makine ve gıda/yemek branşları olduğunu bildirdi.

Açıklanan verilere göre Alman sanayicilerinin yatırımları kimya branşı hariç tüm alanlarda azalma gösterdi. Kimyada ise yüzde 3,8'lik artışla, bir yıl öncesine oranla 6,1 milyar euro daha fazla yatırım yapıldı. Yatırımlarda olağanüstü düşüş yaşanan branşlar ise, 2019'a oranla yüzde 22,6 (6 milyar euro) gerileme ile makine, yüzde 22 düşüşle (3,6 milyar euro) metal ve yüzde 18,5 (13,7 milyar euro) azalma ile otomotiv sanayi olarak kayıtlara geçti.

AFP/ ET,BÖ

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