Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı - Haberler
Koronavirüs, Almanya, Güncel

Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı

Koronavirüs nedeniyle Almanya'da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması 42 milyar avroya mal olmasına rağmen, ekonomistler virüsün yayılmasına karşı tüm önlemlerin çok hızlı bir şekilde kaldırılması konusunda uyardı.

14.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:52
Alman ekonomistlerden

Koronavirüs nedeniyle Almanya'da ekonomik faaliyetlerin bir haftalık durması 42 milyar avroya mal olmasına rağmen, ekonomistler virüsün yayılmasına karşı tüm önlemlerin çok hızlı bir şekilde kaldırılması konusunda uyardı.

Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) virüs salgını nedeniyle hayatın birçok alanına getirilen sınırlamaların hafifletilmesinin "aceleyle" değil, "iyi hazırlanmış" adımlarla olması gerektiği konusunda uyardı.

IMK Başkanı Sebastian Dullien, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eğer virüse karşı koruyucu önlemler çok hızlı bir şekilde kaldırılırsa, bu ekonomiye yarardan daha fazla zarar getirebileceğini belirtti.

Dullien, ekonomik faaliyetlerin askıda kalma süresinin önemli olduğunu belirterek, "Eğer ekonomide her şey iki hafta boyunca tekrar açılır ve iki ay boyunca tekrar kapanmak zorunda kalırsa, hiçbir şey kazanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal uzaklaşma önlemlerinin uzun vadede gevşetilmesinin hızlı bir şekilde gevşetilmesinden daha önemli olduğuna dikkati çeken Dullian, yetkililerin doğru iletişim kurmasının önemine vurgu yaptı.

IMK Başkanı Dullien, "Şirketler artık öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor. Şirketlere ve kamu kurumlarına neyin ne zaman geleceği daha açık bir şekilde anlatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Almanya koronavirüs krizinden çıkması ve enfekte olmuş insan sayısının çok fazla artmaması bile ekonomik krizin aşıldığı anlamına gelmediğini belirten Dullien, "Örneğin sanayi, düşük dış talepten etkilenmeye devam edecektir. İnşaat sektörü diğer Avrupa ülkelerinden işçilerin yokluğunu hissedecektir. Bu nedenle, ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının kontrollü sona ermesi Almanya'ya sadece sınırlı bir ölçüde yardımcı olacaktır. En azından uluslararası tedarik zincirlerinin yeniden etkinleştirilmesi ve küresel ekonominin dengelenmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, kısıtlamaları hafifletmeyi değerlendiriyor

Öte yandan, Alman basınına göre, Almanya'da üst düzey politikacıların, yarın Başbakan Angela Merkel ile yapacağı görüşmeden önce, koronavirüs salgını kısıtlamalarının potansiyel olarak hafifletilmesini tartışmaya başladı. Hafifletme tartışmanın pandemide Avrupalı komşuları İtalya, İspanya ve Fransa'dan daha iyi bir ortam olan Almanya'daki yeni enfeksiyonların ve ölümlerin azalmasıyla gündeme geldiği belirtildi.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) hesaplamalarına göre, Almanya'da ekonomik faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir haftalık uzatılmasının 25 ile 57 milyar avroluk ek maliyetlere mal olabilir.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Saruhan Oluç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Falcao Ronaldinho Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Alman ekonomistlerden "salgından acil çıkış stratejisi" için uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 14:43:11. #1.14#
title