Alman ekonomisinin 2020'de yüzde 4,2 daralması bekleniyor Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, koronavirüs pandemisinin ülkede ağır bir resesyona neden olduğunu bildirerek, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4,2 daralacağını öngördü.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, koronavirüs pandemisinin ülkede ağır bir resesyona neden olduğunu bildirerek, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4,2 daralacağını öngördü. Kaynak: Dunya.com