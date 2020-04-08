Alman ekonomisinin 2020'de yüzde 4,2 daralması bekleniyor
Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, koronavirüs pandemisinin ülkede ağır bir resesyona neden olduğunu bildirerek, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4,2 daralacağını öngördü.
08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, koronavirüs pandemisinin ülkede ağır bir resesyona neden olduğunu bildirerek, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4,2 daralacağını öngördü.
Kaynak: Dunya.com