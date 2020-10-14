Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor
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Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor

14.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:03
Alman ekonomisine koronavirüs darbesi: 6 bin şirket iflas bekliyor

Almanya Merkez Bankası, tahminlere göre 2021 ilk çeyreğinde yaşanacak iflas dalgasına karşı uyardı ve 6 bin şirketin iflas etmesinin beklendiğini duyurdu.

Almanya Merkez Bankası, tahminlere göre 2021 ilk çeyreğinde yaşanacak iflas dalgasına karşı uyardı ve 6 bin şirketin iflas etmesinin beklendiğini duyurdu. Almanya'da ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yayınlanan haberde, koronavirüs (Covid-19) salgınının Alman şirketlerini gözle görülür biçimde vurduğu bildirildi.   

Koronavirüs salgınının Almanya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük çöküşlerden birine neden olduğu ifade edilen haberde, daralmanın şu ana kadar ekonomi üzerindeki etkilerinin çok fazla görünmemesinin başlıca nedeninin, iflas başvurularının bahardan itibaren geçici olarak askıya alınması olduğu belirtildi. Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) görünen tablonun yakında değişeceğini beklediği aktarıldı. Bundesbank tahminlerine göre, 2021'in başında şirket iflaslarının sayısı keskin bir şekilde artacak ve bu iflaslara bankalar da eklenecek. Öte yandan Bundesbank, bankalara, gelen kredi taleplerinde şirketlere sermaye sağlamaya devam etme çağırısında bulundu.

"İFLASLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, merkez bankasının mali istikrar raporunun sunumunda, "Simülasyonlarımız, iflasların ve değer ayarlamalarının gelecekte artacağını öngörüyor" dedi. Bundesbank'ın, 2021'in ilk çeyreği için temel senaryoda 6 bin iflas beklediği aktarıldı. Ancak Buch'un, iflaslarda tahminlerin üzerinde bir artışın mümkün olduğuna da inandığı bildirildi. Buch, "Olumsuz bir senaryoda, şu anda beklenenden çok daha fazla şirketin iflas edeceğini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki ekonomik dengeler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1'lik bir daralma kaydetmişti. Bu daralma, federal istatistik verilerinin tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri en keskin daralma olarak görülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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