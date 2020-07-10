Alman Ekonomisinde Sonbaharda 'Yaprak Dökümü' Beklentisi Alman ekonomisi de Corona virüsü salgınıyla birlikte gelen kısıtlamalardan agˆır bir s¸ekilde etkilendi.

Alman ekonomisi de Corona virüsü salgınıyla birlikte gelen kısıtlamalardan agˆır bir s¸ekilde etkilendi. Son dört ayda neredeyse tüm ekonomik verilerde tarihi küçülme yas¸ayan ülkede, is¸siz sayısı artıyor, sanayide üretim ve bireysel tüketim ise neredeyse durma noktasına geldi

Kaynak: DailyMotion.com