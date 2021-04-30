Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetti.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 küçüldü.

Böylece, Alman ekonomisi son iki çeyrekte büyümenin ardından ilk çeyrekte tekrar küçülmeye geçmiş oldu. Ülke ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,7 ve bir önceki çeyrekte ise yüzde 0,5 büyümüştü.

Analistler, Alman ekonomisinin ilkbahardan sonra büyümeye geri dönmesini bekliyor.

Alman hükümeti GSYH'nin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceğini tahmin ediyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 küçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:56:59. #1.15#

title