Alman ekonomisi yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 1,7 büyüdü

Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin yılın üçüncü çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 arttı. Böylece Destatis, 29 Ekim'de öncü verilerle açıkladığı yüzde 1,8 büyümeyi 1,7'ye revize etmiş oldu.

Destatis, yüzde 1,7'lik büyümeye rağmen, üçüncü çeyrekte GSYH'nin Kovid-19 öncesi 2019'un son çeyreğinin GSYH'sinden yüzde 1,1 daha düşük olduğunu açıkladı.

Ülkenin GSYH'si geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüme gösterdi.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH'ya özellikle hane halkı tüketim harcamalarından olumlu katkılar geldi. Üçüncü çeyrekte özel harcamalar bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2 artarken, kamu harcamaları yüzde 2,2 geriledi. Makine ve ekipman harcamaları yüzde 3,7 ve inşaat yatırımlarında yüzde 2,3 düşüş gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı da yüzde 1 geriledi.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde Kovid-19'da 4'üncü dalganın Alman ekonomisini tehdit ettiğini belirtiyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 22 Kasım'da yayınlanan ekonomiye yönelik aylık raporunda, Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle "durgunluğa doğru yol aldığını" duyurdu.

Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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