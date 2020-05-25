Alman ekonomisi birinci çeyrekte Kovid-19 etkisiyle yüzde 2,2 küçüldü
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Alman ekonomisi birinci çeyrekte Kovid-19 etkisiyle yüzde 2,2 küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hane halkı tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 daraldığını teyit etti.

Alman ekonomisi birinci çeyrekte Kovid-19 etkisiyle yüzde 2,2 küçüldü
25.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:59

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hane halkı tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 daraldığını teyit etti.

Destatis'in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 azaldı. Böylece Destatis, 15 Mayıs'ta öncü verilerle açıkladığı eksi büyüme oranını teyit etmiş oldu.

Alman ekonomisinde söz konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma ve Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en büyük ikinci düşüş oldu. Alman ekonomisi 2009'un birinci çeyreğinde yüzde 4,7 daralmıştı.

Geçen yılın birinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'sı yüzde 2,3 küçüldü.

İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin birinci çeyrekte daralmasının ana sebebi olarak zayıflayan hane halkı tüketimin harcamalarını ve makine ve teçhizat gibi sabit yatırımların payında ciddi bir gerilemeyi gösterdi. Hane halkı tüketimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ve makine ve teçhizat yatırımları yüzde 6,9 azaldı.

Ocak-Mart döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 3,1 ve ithalat yüzde 1,6 düşerken, net ticaret Alman ekonomisinin genişlemesinden 0,8 puanı eksiltti.

Kamu harcamaları ilk çeyrekte yüzde 0,2 ve inşaatta sabit sermaye oluşumu yüzde 4,1 arttı. Buda GSYH daha fazla daralmayı önledi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü.

Destatis, Almanya'da toplam istihdamın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 yükselişle ( 147 bin kişi artarak) yaklaşık 45 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

İstatistik ofisi, Kovid-19 salgının ilk çeyrekte istihdam edilen kişi sayısı üzerinde sadece ılımlı bir etkiye sahip olmasının nedeni olarak da, işçilerin kısa süreli olarak çalıştırılmasını gösterdi. İstihdam istatistiği hesaplamasında, kısa süreli çalışanların işsizden ziyade çalışan kişiler olarak sayılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının Alman ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtiyor.

Hükümet, bu yıl GSYH'sinin bu yıl 2008-2009 finansal krizi döneminden daha fazla daralabileceğini hesaplıyor. Kovid-19 öncesi ocak ayında Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesini bekleyen Alman hükümeti, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle bu yıl GSYH'nin yüzde 6,3 azalmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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